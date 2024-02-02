ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

علق الفنان طارق صبري على الشائعات المتداولة بشأن حقيقة انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

وقال طارق صبري فى تصريحات تليفزيونية ، لا تعليق ، وأنه لا يحب التدخل فى حياته الشخصية مطلقًا وأن له الحرية الكاملة فى الرد.

واستكمل طارق صبري ، معلقًا: أى حد لى الحق أنه يسأل وإحنا لينا حق نرد أو لاء ، وأنا بحب مهنة الصحافة وكانت بدايتي مراسل وصحفي ولما بيحصل حتى هجوم مش بزعل ، عشان المهنة قائمة على معرفة الأخبار أول بأول.

وتصدر اسم الفنانة شيري عادل تريند محرك البحث جوجل بعد تردد أخبار انفصالها عن الفنان طارق صبري خلال الأيام الماضية من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذفهما صورهما.

وفي أول رد فعل منها، لم تعلق شيري عادل على أخبار انفصالها رغم إخفاء صورها مع طارق صبري من حسابها عبر تطبيق انستجرام.

ونشرت شيري عادل عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام مؤخرًا ، صور وفيديوهات من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية الذي تشارك في بطولته وتنشغل في الانتهاء من تصويره حاليا.

يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية”، والعمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.