شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

قالت الفنانة شيري عادل إنها تتقبل النقد البناء دائمًا من جمهورها، لكن الانتقاد غير المقبول لا تأخذه فى عين الإعتبار.

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وأضافت شيري عادل فى تصريحات تليفزيونية، أنها لا تنزعج من التدخل فى حياتها الشخصية مطلقًا، معلقة: “خلاص أنتي عملتى عشرة بينك وبين الجمهور ودخلتي بيوتهم ومن حقهم عليا أنهم يطمنوا عليا دايما، ومن وجهة نظري مينفعش أجي أقول محدش ليه دعوة بحياتي ”.

ويعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية فيلم “عادل مش عادل” بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية، وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي

وفى وقت لاحق، اعتذرت الفنانة شيري عادل، عن مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بسبب عدم توافق مواعيد التصوير مع مواعيد تصوير مسلسل " الوصفة السحرية" حيث إنتهت تصوير أكثر من 50% من مشاهدها في العمل ولذلك اضطرت للإعتذار عن مسلسل "ألف ليلة وليلة" .

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.