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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

قال الفنان أحمد الفيشاوي أنه سيستمر فى تقديم الأعمال الكوميدية خلال السنوات القادمة .

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وأضاف أحمد الفيشاوي فى تصريحات تليفزيونية على هامش المؤتمر الصحفي لفيلم “عادل مش عادل”: مركز أني أعمل أفلام كوميدي ولو ربنا أداني عمر هقدمها لمدة 10 سنين جاية ، لأن الناس تعبانة وزهقانة .

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في لفتة إنسانية قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة وسوف يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط مساء يوم الإثنين بإحدى الفنادق الكبرى  مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل  مختلف على الأفيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

 

التعاون الثالث بين أحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد يسري .

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

وفيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

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