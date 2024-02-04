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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد يعلن تبرعه بـ 50 ألف دولار لصالح الاقتصاد المصري

صدى البلد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، يعلن فيه عن تبرعه بجزء من إيرادات حفلاته التى يحييها خارج مصر ، لصالح الاقتصاد المصري.

وقال سعد فى الفيديو: طبعًا إحساسي أن مصر تمر بمشكلة اقتصادية، دا شيء بيتعبني جدًا وحسيت إني لازم أعمل حاجة ، قررت إن من أجري اللى بقبضه من برة مصر بالدولار أتبرع بمبلغ 50 ألف دولار، ودا أقل شيء أقدر أعمله ، ومحدش وجهني ولا قالي حاجة، دا شيء طالع مني ومش عارف أوديهم فين بالظبط.

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واستكمل أحمد سعد حديثه : ولكن دا شيء بعمله عشان أحس إني عملت شيء كويس لمصر حبيبتي بلدي ، وأى حد هيعمل زيي يحس أنه كويس وبلده هتحس بيه وتقدره .. وربنا يعدي كل حاجة وحشة ونقابل كل حاجة حلوة.

وكشف الفنان أحمد سعد، عن حقيقة اعتذاره لطليقته، علياء بسيوني، التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعد أن اعتقد البعض أن أغنيته الجديدة "بعتذرلك" قد وجهها لها.

وردَّ أحمد سعد، في تصريحات صحفية، على سؤال حول الشخص الذي وجه له أغنيته الأخيرة "بعتذرلك"، قائلا: “بالفعل هناك شخصية وجهتُ لها اعتذارًا خلال الأغنية، ولكن هذه الشخصية هي ابنتي الصغرى، فأنا أعتذر لها من خلالكم أيضا؛ بسبب عدم تواجدي رفقتها في الوقت الراهن”.

وتمنى أحمد سعد أن يصبح عريسا مرة أخرى في عام 2024؛ بعد أن تداولت أنباء في الوسط الفني المصري، حول وقوعه في علاقة عاطفية جديدة، بعد انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وقال سعد: “الجميع يتداولون أخبارا عن زواجي، أنا ليس لدي أي علم بها، ولا أعلم من أين أتوا بتلك الأخبار، ولكن أتمنى أن أكون عريسا جديدا في عام 2024”.

وعن إمكانية العودة من جديد للتمثيل، بناءً على تصريحات شقيقه الفنان عمرو سعد السابقة؛ قال: “أتمنى أن يتحقق ذلك، ويكون لدي الحظ أن أعود للتمثيل من جديد مع شقيقي عمرو؛ لكي أجذب عددًا كبيرًا من جمهوره ليكون جزءًا من جمهوري، لأن عمرو فنان رائع، ولديه شعبية جارفة في مصر والعالم العربي، وسأكون سعيد الحظ أن تكون تجربتي السينمائية الجديدة معه”.

واعتذر أحمد سعد لجمهوره، عن بعض الإطلالات التي سبق أن ظهر بها مؤخرا؛ بسبب عدم ملاءمتها لحفلاته الغنائية، قائلا: “أعلم أنني ظهرت مؤخرا أكثر من مرة بإطلالات غير ملائمة، ولذلك أعتذر لجمهوري عنها”.

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