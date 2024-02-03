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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

احمد سعد
احمد سعد

كشف الفنان أحمد سعد، عن حقيقة اعتذاره لطليقته، علياء بسيوني، التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعد أن اعتقد البعض أن أغنيته الجديدة "بعتذرلك" قد وجهها لها.

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أحمد سعد يكشف مفاجأة عن أغنية بعتذرلك 

وردَّ أحمد سعد، في تصريحات صحفية، على سؤال حول الشخص الذي وجه له أغنيته الأخيرة "بعتذرلك"، قائلا: “بالفعل هناك شخصية وجهتُ لها اعتذارًا خلال الأغنية، ولكن هذه الشخصية هي ابنتي الصغرى، فأنا أعتذر لها من خلالكم أيضا؛ بسبب عدم تواجدي رفقتها في الوقت الراهن”.

أحمد سعد يكشف حقيقة زواجه 

وتمنى أحمد سعد أن يصبح عريسا مرة أخرى في عام 2024؛ بعد أن تداولت أنباء في الوسط الفني المصري، حول وقوعه في علاقة عاطفية جديدة، بعد انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وقال أحمد سعد: “الجميع يتداولون أخبارا عن زواجي، أنا ليس لدي أي علم بها، ولا أعلم من أين أتوا بتلك الأخبار، ولكن أتمنى أن أكون عريسا جديدا في عام 2024”.

وعن إمكانية العودة من جديد للتمثيل، بناءً على تصريحات شقيقه الفنان عمرو سعد السابقة؛ قال: “أتمنى أن يتحقق ذلك، ويكون لدي الحظ أن أعود للتمثيل من جديد مع شقيقي عمرو؛ لكي أجذب عددًا كبيرًا من جمهوره ليكون جزءًا من جمهوري، لأن عمرو فنان رائع، ولديه شعبية جارفة في مصر والعالم العربي، وسأكون سعيد الحظ أن تكون تجربتي السينمائية الجديدة معه”.

واعتذر أحمد سعد لجمهوره، عن بعض الإطلالات التي سبق أن ظهر بها مؤخرا؛ بسبب عدم ملائمتها لحفلاته الغنائية، قائلا: “أعلم أنني ظهرت مؤخرا أكثر من مرة بإطلالات غير ملائمة، ولذلك أعتذر لجمهوري عنها”.

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«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

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