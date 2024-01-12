خطوة فنية جديدة في حياة أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو أثناء استعداده لإحياء أحدث حفلاته فى المملكة العربية السعودية ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

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وكتب أحمد سعد ، معلقًا: إلى الطبيعة الساحرة.. إلى العلا ، بجد من احب المدن إلى قلبي.

وحققت أغنية “كله فالصو” الأغنية الرسمية الدعائية لفيلم “عصابة عظيمة” لـ أحمد سعد وبهاء سلطان، نجاحًا كبيرًا فور عرضها على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، حيث احتلت المركز الحادي عشر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 12 يوما من عرضها.

وفى وقت لاحق، طرح النجم أحمد سعد، على موقع "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، و إسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

أحمد سعد نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».



فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.