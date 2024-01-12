عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خطوة فنية جديدة في حياة أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو أثناء استعداده لإحياء أحدث حفلاته فى المملكة العربية السعودية ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكتب أحمد سعد ، معلقًا: إلى الطبيعة الساحرة.. إلى العلا ، بجد من احب المدن إلى قلبي.

txt

ممدّدين جسمهم جوه طيارة| ظهور لافت لـ أحمد وعمرو سعد .. شاهد

txt

عندها مشكلة | شريف منير يوجّه رسالة لـ رانيا يوسف .. فيديو

txt

بعد شائعات انفصالهما.. أحدث ظهور لـ شيماء سيف مع زوجها |شاهد

txt

زوجة أحمد زاهر بعد خطوبة ابنتها| ربنا عوضنا بأحلى ابن يا أبوالعروسة

وحققت أغنية “كله فالصو” الأغنية الرسمية الدعائية لفيلم “عصابة عظيمة” لـ أحمد سعد وبهاء سلطان، نجاحًا كبيرًا فور عرضها على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، حيث احتلت المركز الحادي عشر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 12 يوما من عرضها.

وفى وقت لاحق، طرح النجم أحمد سعد، على موقع "يوتيوب"  وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، و إسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

 أحمد سعد نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».


فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

 

أحمد سعد أحدث أعمال أحمد سعد أخر أعمال أحمد سعد حفلات أحمد سعد حفلات المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

موضوعات متعلقة

إستقبال حافل لتامر حسني وابنته استعدادا لحفله الغنائي في دبي

عندها مشكلة | شريف منير يوجّه رسالة لـ رانيا يوسف .. فيديو

بعد 24 ساعة.. هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور تتخطى 300 ألف مشاهدة

الليلة.. ماجد المهندس يحيي أحدث حفلاته في دبي

بعد شائعات انفصالهما.. أحدث ظهور لـ شيماء سيف مع زوجها |شاهد

تصل لـ12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر أحدث حفلات شيرين عبد الوهاب

بعد ما خلصنا من لوسي| شقيق شيرين عبد الوهاب: بلاغ رسم ضد «أختنا الوهمية»

بسبب مخاصماك .. نوال عبد الشافي تعلن خبرا مهما لجمهورها | خاص

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ