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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كله فالصو تقترب من مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين

كله فالصو
كله فالصو

حققت أغنية “كله فالصو” الأغنية الرسمية الدعائية لفيلم “عصابة عظيمة” لـ أحمد سعد وبهاء سلطان، نجاحًا كبيرًا فور عرضها على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، حيث احتلت المركز الحادي عشر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 12 يوما من عرضها.

 

تفاصيل أغنية “كله فالصو”
 

أغنية “كله فالصو” الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة فهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

 

وتستعد أسرة عمل فيلم “عصابة عظيمة” وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس غدًا الخميس، للاحتفال بالعرض للفيلم، ومن المقرر عرضه في سينما «رينيسانس» بمدينتي بالقاهرة الجديدة.

 

أحداث فيلم عصابة عظيمة
 

يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءً لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.


أبطال فيلم عصابة عظيمة
 

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

كله فالصو

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