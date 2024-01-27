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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معاك عمري الحلو ابتدى .. أصالة تتغزل فى زوجها

صدى البلد

أعادت الفنانة أصالة منشور زوجها فائق حسن على حسابها الرسمي بموقع X،الذى أشاد بأحدث كليباتها “صندوق الذكريات”،  وكتبت أصالة ، معلقة:لأنّي معك لقيت نفسي متل ماكنت بتمنّاها صرت بعرف إنّي رح لاقي كلّ خيالي بصوتي وروح معه لآفاق بعيده أكتشفه من جديد ياجوزي ياشريك العمر الحلو اللي معك بس ابتدا.

وكان فائق حسن أشاد بأحدث أغاني زوجته الفنانة أصالة بعد طرح أحدث أغانيها ، صندوق الذكريات ، وكتب معلقًا: صندوق اغنية بملامح وطن صوتك فيها خلطة من شجن وحنين اثرت الاغنية فيه مع الناس ونزلت دموع حنين وفرح وحب رغم اني سمعتها وانتي تغنيها اكثر من مره بكل مكان سافرنا كنتي تغنيها بطريقة غييير..

وأستكمل حديثه قائلًا: تصحي من النوم مكتشفه اسلوب جديد وتعيديها اصريتي على ان تقدميها بهذا الشكل بالرغم من خوف المقربين من التجديد بالاداء لكن صوتك وروحك واحساسك وصل واثر فخور فيك رائعة بكل تفاصيلك.

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أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

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بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

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وطرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها هو “صندوق الذكريات” خلال الساعات الماضية، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وأتى الكليب بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها ، والتي تناسبت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها ووالدتها وأصدقائها.

ووجهت الفنانة أصالة رسالة شكر بعد تكريمها فى حفل توزيع الجوائز ال joy awards خلال الأيام الماضية.

ونشرت أصالة عددًا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة "حدث عظيم joy awards2024 بقلب الحدث الرياض.. بالرياض تعلّمت من جديد أكتر من اللي كنت بعرفه، تعلّمت أتنافس مع حالي وطوّر كلّ الوقت من حالي تغلّمت إنّه الوقت فرصتنا لنحقّق أكبر الأحلام. 

وأضافت أصالة “اللي قلته بهاليوم الحلو رح أكتبه وهوّه إني بتشارك بهالجائزه مع زميلاتي اللي متلي بكلً يوم بيخلق عندن حلم جديد ، شكراً للمملكه العربيه السعوديه اللي كرمت الفن والفنانين وأحيت تراثنا الموسيقي العظيم”.

وقدمت أصالة الشكراً إلى خادم الحرمين الشريفين، قائلة “شكرا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعرّاب التغيير سموًّ سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز”.

واختتمت أصالة حديثها، قائلة “شكراً لناصر الفن وحبيب جميع الفنانين مشاهير كانوا أو ببداية الطريق أو بأبعد بلد ماحدا بيقدر يكون أبو ناصر شكراً لمجهودك شكراً أحبتي على مستوى الوطن العربي على ثقتكم ومحبتكم اللي غمرتني وعم تشجعني أعطي أكثر وغني أحلي وتكتر ذكرياتنا الحلوة اللى فيها مشاعر حلوة وعطرًا حيبقي بالبال لبعيد ذكري كتير كتير حلوة”.

 

أحدث أعمال أصالة أصالة و زوجها أصالة و فائق حسن أصالة صندوق الذكريات

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