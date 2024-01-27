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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

الطفلة لافينيا نادر
الطفلة لافينيا نادر

قالت الطفلة لافينيا نادر إنها تُجسّد دور بنت تسمي أيسل ضمن أحداث فيلم “مقسوم” .

وأضافت “لافينيا” فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنها تجسّد دور حفيدة الفنانة سماء إبراهيم والفنان سيد رجب، وأيسل هى طفلة شقية وتتعمد افتعال الكوارث بطريقة كوميدية ضمن أحداث الفيلم.

وعن كواليس الفيلم، قالت لافينيا: إن المخرجة كوثر مختار كانت دائمًا تساعدها فى تحضيرات الدور ليظهر للجمهور بشكل مميز.

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وعن الأعمال القادمة ، قالت لافينيا إنها تتمني عمل فوازير رمضان بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعد ما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

كما وطرحت الشركة برومو قصيرًا كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند (ليلى علوي) ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي في البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها اسم “ديت”.

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معايير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث عن الكورة أو السياسة.

لافينيا نادر أبطال فيلم مقسوم فيلم “مقسوم” الفنان سماء إبراهيم الفنان سيد رجب

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