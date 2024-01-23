سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

أعربت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها بالمشاركة فى أحدث أعمالها السينمائية “مقسوم”، الذى طرح فى دور العرض السينمائية خلال الأيام الماضية.

وقالت سارة عبد الرحمن لـ"صدي البلد": “استمتعت بكواليس العمل لأن الفيلم كوميدي، ودوري جديد فى الفيلم لأنه يجسد دور المنتجة التى تحاول لم شمل الفرقة الغنائية مجددًا”.

وعن نصائح الراحلة دلال عبد العزيز لها، قالت سارة عبد الرحمن: أنها دائمًا تتذكر نصائحها.. إحنا قعدنا 10 شهور مع بعض نشتغل وأنا أتعلمت منها كل حاجة وحسيت أن نصائحها بقت جزء مني.

وعن الأعمال القادمة لها، قالت سارة عبد الرحمن أنها تحضر لمسلسل “لحظة غضب” ، والتى ستقدم فيه دور مختلف ومميز تمامًا وستشارك به فى الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024.

وطرحتالشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.