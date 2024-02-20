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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي صبري: النهايات أخلاق «جت صدفة»

رامي صبري
رامي صبري

حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر “نجوم اف ام”، وتحدث رامي صبري عن أعماله الفنية وألبوم "النهايات أخلاق".

حيث تحدث رامي صبري عن أحدث ألبوماته «النهايات أخلاق»: «الأغنية رائعة جدا وجذبتني من أول ما عرضت عليّ، وقلت إنها هتكون اسم الألبوم، وللأسف أصبحت النهايات هي أسهل حاجة في عصرنا الحالي خصوصا في ظل المسؤوليات المحيطة بنا، وهو أمر يقع على عاتق الرجال بشكل كبير ومهم تكون فعلا النهايات أخلاق».

وأضاف: «أغنية (النهايات أخلاق) ليس ورائها أي قصة ولكنها جاءت لي صدفة، وأرسلها لي الموزع وسام عبد المنعم وأحببت الموضوع المختلف في كلماتها، وعجبتني أنها مرتبطة معي بالسوشيال ميديا ودائما نقرأها على بعض المنشورات المنتشرة كثيرا»

نجاح أغنية “النهايات أخلاق” لـ رامي صبري 

حققت أغنية "النهايات أخلاق" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث قد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وأغنية "النهايات أخلاق" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

رامي صبري

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