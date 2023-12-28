عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة حسن تكسب تعاطف الجمهور بعد اكتشاف خيانة زوجها في حكاية بنات السباعي

صدى البلد

تمكنت حكاية "بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل" ، أن جذب أنظار الجمهور العاشق للدراما المصرية في العالم العربى، ونال أبطاله علي اشادات واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعى.

ونالت شخصية أميرة والتي تجسدها الفنانة هبة حسن،استعطاف الجمهور بعد اكتشافها خداع زوجها "محمود حجازى" لها وخيانتها والزواج عليها.

txt

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

txt

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

txt

اللي بيحبني يدعيلي| ماجد المصري يكشف عن حالته الصحية.. فيديو

txt

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص


ويشارك في المسلسل كل من هبة حسن ، محمود حجازى ، ريم البارودي ، محمد التاجي وهناء الشوربجي، وغيرهم من انتاج شركة جولدن ميديا إبراهيم الصاوي وعماد الحساني، وإخراج تامر حمزة وتأليف محمد ابراهيم.

ونجحت حكاية "بنات السباعي" اولي حكايات مسلسل "حد فاصل" في حصد المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر.

يذكر أن اخر اعمال هبة حسن هو مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في ماراثون رمضان الماضى، وشارك فيه كل من سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.
 

حكاية بنات السباعي مسلسل حد فاصل هبة حسن اعمال محمود حجازي مسلسل بابا المجال تريند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

استعدادات محمد عبده لحفل اليوبيل الماسي.. فيديو

ليلة نجمات العرب| نانسي عجرم تروج لأحدث حفلاتها.. فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

خالد الصاوي عن صداقته بـ شريف منير: دايما بيقف جنبي ..فيديو

تخطيط لإحداث فرقعة.. مصطفى كامل يعلق على جدل أغنية روبي

نشرة الفن| ماجد المصري يطلب الدعاء من جمهوره .. ووفاة فنان فلسطيني شهير

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

ترشيحاتنا

طلب غريب من والدة كليان مبابي لـ رئيس ريال مدريد قبل انتقالات يناير

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. كررها 300 مرة فقط

شبانة: الأهلي والزمالك أصل تاريخ الكرة العربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة وسط مواجهات وإطلاق نار

الصحة العالمية تعلن خروج 21 مستشفى عن الخدمة في غزة

مفاجأة.. مهاجم فلسطيني يطرد موديست من جدران القلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة بالردة | أحلى من المحلات

صغرت 20 سنة.. إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين| شاهد

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ