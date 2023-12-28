هبة حسن تكسب تعاطف الجمهور بعد اكتشاف خيانة زوجها في حكاية بنات السباعي

تمكنت حكاية "بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل" ، أن جذب أنظار الجمهور العاشق للدراما المصرية في العالم العربى، ونال أبطاله علي اشادات واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعى.

ونالت شخصية أميرة والتي تجسدها الفنانة هبة حسن،استعطاف الجمهور بعد اكتشافها خداع زوجها "محمود حجازى" لها وخيانتها والزواج عليها.



ويشارك في المسلسل كل من هبة حسن ، محمود حجازى ، ريم البارودي ، محمد التاجي وهناء الشوربجي، وغيرهم من انتاج شركة جولدن ميديا إبراهيم الصاوي وعماد الحساني، وإخراج تامر حمزة وتأليف محمد ابراهيم.

ونجحت حكاية "بنات السباعي" اولي حكايات مسلسل "حد فاصل" في حصد المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر.

يذكر أن اخر اعمال هبة حسن هو مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في ماراثون رمضان الماضى، وشارك فيه كل من سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

