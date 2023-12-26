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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكاية بنات السباعي تتصدر الأعلي مشاهدة بعد طرحها بساعات

بنات السباعي
بنات السباعي

تمكنت حكاية بنات السباعي من مسلسل حد فاصل من تصدر أعلى نسب المشاهدة فى مصر بعد طرحها على منصة جوي بساعات . 

واحتلت حكاية بنات السباعي اولي حكايات مسلسل حد فاصل المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر .

طرح بوستر حكاية بنات السباعي لـ ريم البارودي

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حكاية بنات السباعي بطولة ريم البارودي ومحمود حجازي وأحمد جمال سعيد وهناء الشوربجي.

أعلنت الفنانة ريم البارودي اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسلسل “روج أسود” الذى كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

ونشرت ريم البارودي منشورا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري ، قائلة: “ تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود ، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري.. وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة" .

تعليق ريم البارودي على أحداث فلسطين:

وعلقت الفنانة ريم البارودي خلال الأيام الماضية على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

‏وكتبت ريم البارودي: “حسبي الله ونعم الوكيل، ماتت الإنسانية والرحمة، مات ضمير العالم”.

بنات السباعي احمد جمال سعيد الفنانة ريم البارودي هناء الشوربجي ريم البارودى مسلسل حد فاصل

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