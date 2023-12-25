عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح بوستر حكاية بنات السباعي لريم البارودي

ريم البارودي
ريم البارودي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حد فاصل ، بوستر اولي حكايات العمل ، وهي بنات السباعي ، والتي تقوم ببطولتها ريم البارودي . 

حكاية بنات السباعي من بطولة ريم البارودي ومحمود حجازي و أحمد جمال سعيد وهناء الشوربجي . 

أعلنت الفنانة ريم البارودي عن أعتذرها عن المشاركة فى مسلسل “روج أسود” التى كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

ونشرت ريم البارودي منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري ، قائلة: “ تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود ، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري .. وذلك لعد قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة" .

خالد النبوي: أحرص على أخذ"لوف" الفنادق.. ومحمود سعد: بفضل الشباشب

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تعليق ريم البارودي على أحداث فلسطين:

وعلقت الفنانة ريم البارودي خلال الأيام الماضية على الأوضاع الراهنة  المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

‏وكتبت ريم البارودي  :حسبي الله ونعم الوكيل ، ماتت الإنسانية والرحمه مات ضمير العالم.

ريم البارودى مسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي احمد جمال سعيد الفنانة ريم البارودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

تعرف على آخر سعر لـ الذهب والدولار اليوم الاثنين

حسام عاشور: رفضت الزمالك وبيراميدز احتراما لجماهير الأهلي

قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة توجه تحذيراً هاما

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز 24 ألف نقطة

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

فيديو

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ