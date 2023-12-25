طرح بوستر حكاية بنات السباعي لريم البارودي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حد فاصل ، بوستر اولي حكايات العمل ، وهي بنات السباعي ، والتي تقوم ببطولتها ريم البارودي .

حكاية بنات السباعي من بطولة ريم البارودي ومحمود حجازي و أحمد جمال سعيد وهناء الشوربجي .

أعلنت الفنانة ريم البارودي عن أعتذرها عن المشاركة فى مسلسل “روج أسود” التى كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

ونشرت ريم البارودي منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري ، قائلة: “ تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود ، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري .. وذلك لعد قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة" .

تعليق ريم البارودي على أحداث فلسطين:

وعلقت الفنانة ريم البارودي خلال الأيام الماضية على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

‏وكتبت ريم البارودي :حسبي الله ونعم الوكيل ، ماتت الإنسانية والرحمه مات ضمير العالم.