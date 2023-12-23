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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

نشرت إحدي الشركات المتخصصة فى مجال تسهيل إجراءات الحصول على جنسية إحدي الدول الأجنبية ، فيديوهات للفنان بيومي فؤاد أثناء توقيعه طلب للحصول على جنسية أجنبية . 

وظهر بيومي فؤاد انه قام بطلب الحصول على الجنسية الثانية وجواز سفر الكاريبي، لتسهيل استخراج الفيزا لبعض الدول . 

فيما نشرت الشركة فيديو أخر على سبيل المداعبة، يقول فيه بيومي فؤاد: أول مرة أمضي عقد وماخدش فلوس وأدفع أنا، بيمضوني غصب عني الحقوني .

ومن ناحية أخير استقبلت دور العرض السينمائية السعودية، الخميس المقبل، فيلم “كارت شحن”، من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت. 

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يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

العمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر. 

وأعلنت منصة شاهد vip عن استعدادها طرح فيلم “مغامرات كوكو”، من بطولة الفنان بيومي فؤاد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد بأقل من عام من طرحه في السينمات . 

والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد  العزيز.

بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد هالة فاخر خالد الصاوي سامي مغاوري

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