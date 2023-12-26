عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

حلت خبيرة التارووت بسنت يوسف ضيفة على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب ، فى الحلقة السنوية المعتادة، وذلك عبر قناة mbc  مصر. 

وخلال الحلقة ألقى الإعلامي عمرو أديب سؤال على خبيرة التارووت بسنت يوسف حول توقعاتها بشأن عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب . 

 شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وقالت سنت يوسف إنه من المحتمل عودة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب بحسب توقعاتها ، إلا أنهما لن يعلنا عن تلك العودة. 

وأضافت بسنت يوسف أنه أيضاً من المحتمل أن يكزن لدى طرف من الطرفين الرغبة فى العودة مجدداً على أقل تقدير . 

وكان قد شهد  عام 2023 الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، بعد عودتهما منذ ما يقرب من عام، وتردد ان سبب الطلاق هو حدوث خلافات ومشادة كلامية بين الطرفين على متن إحدي الطائرات .

حصاد 2023.. 11 حالة طلاق فى الوسط الفني أبرزهم شيرين وتامر حسني

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا : 

 

وكان قد كشف الدكتور حسام لطفى محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 شيرين عبد الوهاب

وأكد حسام لطفى على أنه صدر الحكم الاستئنافي الخاص بالعقد الذى تم إبرامه بين شيرين وشركة روتانا منته فيما بين الطرفين في 8 من يناير سنة 2022.

وأوضح حسام لطفى: مهم جدا التأكيد على انتهاء العقد منذ حوالي سنتين حسبما أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية التى أصدرت الحكم.

شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شيرين وحسام حبيب عودة شيرين عبد الوهاب عودة شيرين وحسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

ترشيحاتنا

وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر

بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب إندونيسا

الإحصاء السعودية: الميزان التجاري يحقق فائضا للشهر الـ38 على التوالي

في مركز للإيواء.. فلسطينية تنجب 4 توائم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ