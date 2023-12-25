حصاد 2023.. 11 حالة طلاق فى الوسط الفني أبرزهم شيرين وتامر حسني

مع قرب انتهاء عام 2023، فقد كان من الملاحظ أنه لم يكن يمر شهر إلا ويشهد الوسط الفني أحدى حالات الانفصال، مما جعل عام 2023 أكثر الأعوام التى شهدت حالات الطلاق في الحقبة الأخيرة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز حالات الانفصال التى شهدها عام 2023 .

تامر حسني وبسمة بوسيل :

بعد زواج أستمر لمدة 12 عاماً ، شهد عام 2023 انفصال الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل ، بعد ان نتج عن الزيجة 3 أطفال .

وعلقت المغربية بسمة بوسيل، للمرة الأولى على طلاقها من الفنان تامر حسني، وذلك لدى ظهور الفنانة المعتزلة في برنامج "دقيقة نفهم"، إذ أكّدت أن الطلاق كان القرار "الأصعب" بحياتها، بسبب وجود أطفال.

وعن علاقتها بتامر حسني أوضحت أنها أصبحت أفضل بكثير بعد الطلاق، وأنهما يحاولان بذل قصارى جهدهما لضمان سعادة أطفالهما.

حسن شاكوش وريم :

اعلنت ريم الزوجة السابقة لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن انفصالهما، لكن الأمر لم يمر بهدوء، حيث شهد الطلاق العديد من الأزمات والمشاكل والتلاسن عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ووصلت الى الجهات القضائية.

بشري وسالم هيكل :

كما شهد العام ذاته انفصال الفنانة بشري عن زوجها سالم هيكل، بعد فترة زواج استمرت لـ 3 سنوات، ولم تسفر الزيجة عن إنجاب أطفال، وتقدم “هيكل ” لطليقته بشري فى أحدي دورات مهرجان الجونة السينمائي .

وأحتفظ الثنائي بعلاقه راقية بعد الانفصال ، حيث حرص “ هيكل ” على حضور عرض خاص لفيلم أولاد حريم كريم ، الذى شاركت فى إنتاجه وبطولته بشري .

نسرين طافش وشريف الشرقاوي :

إما نسرين طافش فقد اعلنت هذا العام طلاقها ، بعد فترة زواج قصيرة ، وشهدت العلاقة بين الثنائي شد وجذب حيث إنفصلا للمرة الاولي ثم عاد بعد مايقرب من 6 أشهر ، ليتم الاعلان عن إنفصالهما مرة ثانية .

وكتبت نسرين طافش حينها: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية. نسرين طافش".

أحمد سعد وعلياء بسيوني :

وعلي الرغم من حالة الحب التى كانت تجمع بين أحمد سعد وعلياء بسيوني، إلا ان عام 2023 شهد إنفصالهما، بعد ان أسفرت الزيجة عن إنجاب طفلتان، وتم الإعلان عن الانفصال على مواقع التواصل الإجتماعي .

شريف منير ولورا عماد :

وبعد زواج أستمر لفترة طويلة، اعلن كل من النجم شريف منير إنفصاله عن زوجته وأم اولاده لورا عماد ، حيث كانت يعد زواجهم نموذج للزواج الناجح، خاصة وان الزوجة كانت قد تركت الفن من أجل تلك الزيجة وتفرغت لرعاية الابناء .

كان الفنان شريف منير قد أعلن انفصاله عن زوجته لورا عماد عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وكتب شريف منير قائلا: «تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير».

ياسر فرج وهبة الهواري :

كما انفصل الفنان ياسر فرج عن المذيعة هبه الهواري في صمت بعد حوالي عام ونصف من عقد قرانهما بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

أحمد فهمي وهنا الزاهد :

إما أحمد فهمي وهنا الزاهد ، التى تعد قصة حبهما من أشهر القصص فى الوسط الفني ، الا انهما اعلنا انفصالهما عام 2023 بعد زواج أستمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي ، وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

بوسي وهشام ربيع :

وبعد فترة زواج استمرت عام، إعلن هشام ربيع طلاقه لـ المطربة الشعبية بوسي ، وقال هشام ربيع إن زوجته بوسي لم تقف بجانبه في محنته التى تم حبسه فيها على ذمة التحقيقات لفترة على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

يوسف الشريف وإنجي علاء :

بعد قصة حب وزواج دام لمدة 14 عامًا، تسبب الفنان يوسف الشريف في صدمة كبيرة لجمهور ومحبيه ، بعد ان اعلن انفصاله عن زوجته وأم اولاده الكاتبة إنجي علاء .

وقالت إنجي علاء عبر تغريدة على موقع أكس : " قدر الله و ما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن انجي علاء و يوسف الشريف أنه تم الانفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود و المعزة و الاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا و أولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب :

أما الزيجة الاشهر فى الوسط الفني ، فقد شهد 2023 ربما نهايتها، حيث تم الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، بعد عودتهما منذ مايقرب من عام، وتردد ان سبب الطلاق هو حدوث خلافات ومشادة كلامية بين الطرفين على متن أحدي الطائرات .