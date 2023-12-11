دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج فى العمق، والذى يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، ويذاع على منصة يوتيوب.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن واقعة تهديدها بتشويه وجهها، وذلك خلال استضافتها فى برنامج فى العمق .

وقالت الفنانة دنيا عبد العزيز : عشت زمان فترة مش لطيفة، ومفيش ناس تعرف عنها حاجة ، عشتها أنا وماما وعدت بسلام".

وتابعت دنيا عبد العزيز شخص غير متزن كان مرتبط بي، وهددني بإنه يشوه وشي، لكن سيبتها على الله، ومكنش ينفع اتخذ أي إجراءات قانونية لأنه كان أخطر من كده".

دنيا عبد العزيز والمداح 4 :

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن استعدادها لتحضير الجزء الرابع من مسلسل “المداح” على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.

وقالت دنيا عبد العزيز فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" فخورة بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما وبإقامتها بمهرجان العلمين تجربة مشرفة ومختلفة وبلدنا تستحق تتشاف ".

وأضافت دنيا عبد العزيز لعدسة صدى البلد :" تمنيت تكريم ممدوح عبد العليم بهرجان القاهرة للدراما".

وعن أحدث أعمالها قالت دنيا عبد العزيز :" اتسعد لتحضيرالجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

وكان اخر أعمال دنيا عبد العزيزمن بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

