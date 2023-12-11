مراد مكرم: لم أتردد فى المشاركة بـ"صوت وصورة" بسبب مساحة الدور

أكد الفنان مراد مكرم سعادته بردود الافعال التى وصلته حول مسلسله “صوت وصورة” ، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية.

وقال مراد مكرم في تصريحات خاصة إن مسألة ظهوره في 6 حلقات فقط ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة لم يجعله يتردد في الموافقة على العمل.

وتابع مراد مكرم: لم أتردد لحظة في الموافقة على المشاركة في مسلسل "صوت وصورة " رغم صغر حجم الدور والذى يظهر في 6 حلقات فقط وهو حي .

وأضاف مراد مكرم : شخصية عصام الصياد محور رئيسي في العمل من البداية الى النهاية، وهو ما جعلني أوافق على العمل، رغم أنني لا أقبل بهذا الامر في هذه المرحلة ، فانا لا أحكم على الدور من حجمه ولا من مدي تأثيره ، وهذا مبدئي منذ بداية دخولي عالم التمثيل ، فالاهم ان يضيف العمل الى تاريخي الفن .

مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.