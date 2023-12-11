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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطن الحوت يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

مسلسل بطن الحوت
مسلسل بطن الحوت

تمكن مسلسل بطن الحوت من بطولة الفنان محمد فراج ، من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip . 

واحتل مسلسل بطن الحوت والذي يتم طرح حلقاته تباعاً حالياً، من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر وتلاه في نسب المشاهدة مسلسل الخائن.

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أبطال مسلسل بطن الحوت :

مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

ويرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم.

 

 

بطن الحوت مسلسل بطن الحوت أحمد فوزي صالح أسماء أبو اليزيد عبد العزيز مخيون منصة شاهد vip محمد فراج

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