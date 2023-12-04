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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحدوتة ملتهبة.. محمد فراج يتحدث عن مسلسله الجديد بطن الحوت

بطن الحوت
بطن الحوت

أكد الفنان محمد فراج أن مسلسل بطن الحوت والذى يعرض له حاليا عبر منصة شاهد من أصعب الأعمال التى قدمها على مدار تاريخه.


وقال فراج في حوار أجراه مع منصة شاهد أنه تحمس للمسلسل منذ أول جلسة عمل جمعته بالمخرج أحمد فوزي.

وعن الأسباب التى شجعته لتقديم بطن الحوت قال فراج أن أعجب بفكرة المسلسل خاصة وأنها حدوتة ملتهبة منذ الحلقة الأولى إلى نهاية الأحداث،مؤكدا على أن ردود الأفعال التى تلقاها منذ عرض المسلسل جميعها كانت إيجابية. 

 

محمد فرّاج فى بطن الحوت

ويرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. 

فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟.

محمد فرج يتحدث عن دوره فى بطن الحوت

يوضح محمد فراج أن "شعار الحكاية الأساسي هي صراع أخوين، بنكهة مصرية خالصة في عمل درامي صعب الكتابة والتنفيذ، حيث يطرح العمل قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات والبني آدمين الذي يعيشون تحت خط الفقر في البلد، والعلاقات التي تجمع أبطال الحدوتة". 

مسلسل بطن الحوت محمد فراج منصة شاهد

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