نقطة تحول.. تفاصيل ظهور السعودية هاجر السراج في بطن الحوت

ظهرت هاجر السرّاج في مسلسل "بطن الحوت"، بطولة محمد فراج وباسم سمرة ومجموعة كبيرة من النجوم.



تجسد هاجر السرّاج شخصية عبير ابنة تاجر مخدرات درست في الجامعة الأمريكية، وتتطلع إلى أن ترث إمبراطوريته بعد وفاته، وتتعقد الأمور بوجود علاقة سرية تجمعها مع هلال، الذي يجسد دوره باسم سمرة، والذي يعمل أيضا كأحد تجار المخدرات الذين لديهم سلطة في المنطقة.



من خلال أحداث المسلسل التي تدور في إطار من الإثارة والتشويق، نعلم أن مروان (أحمد فهمي)، أحد تجار المخدرات ومنافس قوي لهلال، يحاول أن يجعل عبير تعمل لصالحه بعد معرفة رغبتها في استكمال مسيرة والدها، ولكنها على الجانب الآخر تعيش علاقة سرية وغامضة مع "هلال"، فهل ستلعب هاجر على الجانبين؟



السرّاج في "بطن الحوت" نقطة تحول هامة في مسيرتها المهنية المتنامية، بعد أدوارها البارزة في مسلسلي "بطلوع الروح" و"إتزان"، حيث أثبتت قدرتها على التحول بسلاسة بين شخصيات متنوعة تظهر عمق الموهبة التي تتمتع بها.



تدور أحداث مسلسل بطن الحوت حول الصراع بين الخير والشر، حيث يتناول قصة شاب ملتزم دينيًا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، يكتشف أنه مضطر لإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.



المسلسل قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبدالعزيز مخيون وبسمة وأحمد فهمي وهو من عروض شاهد الأولى.