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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة ناعمة.. شاهد هاجر أحمد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت هاجر أحمد، مرتديه بنطال باللون الأسود مع بلوزة أنيقة أيضا باللون الاسود، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاجر أحمد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور هاجر أحمد…

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