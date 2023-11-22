إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه جاكيت كلاسيكي باللون الاسود مع بالطو باللون البيج الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الفاتح الذي يبرز جمالها .

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري