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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

ريم سامي
ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وظهرت ريم سامي، مرتدية بنطالا جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه تي شيرت بسيطا باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ريم سامي أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريم سامي

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