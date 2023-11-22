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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نيولوك ولا عمليات تجميل؟| شاهد.. بدرية طلبة تثير الجدل في أحدث ظهور

بدرية طلبة
بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت بدرية طلبة، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت بدرية طلبة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

وظهرت بدرية طلبة، بملامح مختلفة وجذابة تكشف جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت بدرية طلبة، أم تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور بدرية طلبة

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