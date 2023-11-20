شراب غريب.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه جيب قصيرة باللون البيج الناعم مع جاكيت من نفس اللون وشراب طويل لتظهر بإطلالة أنيقة ومختلفة.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة من شعرها لتكشف جمالها.

وإليكم صور ياسمين صبري