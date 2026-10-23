بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 211 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (16 : 22 أكتوبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 16 أكتوبر 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لقاءً ثنائيًا مع السيد ديفيد خوداتيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية بجمهورية أرمينيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة، وذلك على هامش مشاركتها في قمة القادة للتنوع البيولوجي تحت شعار «قادة من أجل الطبيعة»، التي تستضيفها أرمينيا، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17).

كما ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمة جمهورية مصر العربية نيابةً عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة قادة العالم من أجل الطبيعة، التي تستضيفها العاصمة الأرمينية يريفان، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP17).

*الأحد 18 أكتوبر 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع السيد / عبد الله الجابري والسيد/ ناصر الكعبي، أعضاء مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل التعاون المشترك لحماية محمية العميد بمحافظة مطروح، والحفاظ على مواردها الطبيعية وموائلها البيئية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، المستشار محمد منسى مستشار الوزيرة القانونى واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، موضحًة أنه يتضمن تنفيذ أربعة برامج تدريبية، تشمل برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، وبرنامج إعداد مدير عام العلاقات العامة والإعلام رقم (1)، والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب استكمال برنامج إعداد سكرتير مركز ومدينة وحي رقم (1)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والتخصصية للعاملين وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول للعام 2026/2027، ومراجعة خطط وسيناريوهات التعامل مع المخاطر المحتملة، والتأكد من جاهزية عناصر منظومة الحماية والمعدات وفرق التدخل، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية تداعيات قد تنتج عن الأحوال الجوية، ورفع درجة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية، بما يعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل السريع مع أية تجمعات لمياه الأمطار أو مخاطر محتملة للسيول، والحد من تأثيرها على حركة المواطنين والمرافق والخدمات.

وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نظمت الوزارة ورشة عمل لبناء قدرات مديري المحميات الطبيعية حول محميات المحيط الحيوي بالإسكندرية ، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، واللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

*الأثنين 19 أكتوبر 2026:*

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نحو تعزيز منظومة العمل المناخي وتوحيد الجهود الوطنية للتعامل مع قضية تغير المناخ، افتتح الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، نيابةً عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورشة عمل موسعة للوزارات والجهات المعنية وأعضاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لاستعراض الوضع الحالي لإدارة ملف التغيرات المناخية وآليات العمل والاتفاقيات الدولية المرتبطة به.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج حملات المرور الميداني والتفتيش التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وهي المطرية والخليفة و الأزبكية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية للأحياء والمدن والوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إنجاز طلباتهم، والتصدي الحاسم للمخالفات، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن ضبط 8 نسانيس داخل إحدى مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وتربية الخيول والنعام والغزلان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات البيئية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

*الثلاثاء 20 أكتوبر 2026*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن بدء أعمال توريد وزراعة 3620 شجرة بمحافظة بني سويف، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون وذلك لزراعة وتشجير عددا من الطرق والمحاور الرئيسية وثلاث مدارس، بما يدعم زيادة الغطاء النباتي، وتحسين المظهر الحضاري، وتعزيز المساحات الخضراء في الأماكن التي يستخدمها المواطنون يوميا.

كما ألقت الدكتورة منال عوض كلمة في المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان " التنمية الحضرية والعمرانية " وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، برعاية السيد رئيس الجمهورية ، والتي أكدت خلالها علي أهمية البعد البيئي فى المشروعات التي نفذتها وزارة النقل علي مدار السنوات الماضية وذلك لصحة المواطنين والاقتصاد، والسياحة، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى .

*الأربعاء 21 أكتوبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقف جديلة بمحافظة الدقهلية، والذي تبلغ تكلفته 48 مليون جنيه بتمويل كامل من خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة، ويستهدف تحويل الموقف الحالي إلى موقف حضاري متكامل يسهم في تنظيم حركة النقل الداخلي وتحسين حركة المواطنين والمركبات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة المحيطة.

*الخميس 22 أكتوبر 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، من خلال تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين، لرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن العثور على طائر (عقاب الثعابين)، من خلال فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، وهو أحد الطيور المهددة بالانقراض، ومن الطيور المهاجرة فى مسار الهجرة الخريفية من جنوب غرب إلى شمال شرق، حيث تعبر أسراب من الطيور المهاجرة الأراضي المصرية في رحلتها خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور.