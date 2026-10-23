بلاغ ضد مسؤولي جهاز حدائق أكتوبر بسبب انقطاع المياه عن سكان دار مصر

تسبب انقطاع مياه الشرب عن وحدات سكنية بكمبوند دار مصر في مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 24 ساعة متواصلة، في حالة من الاستياء بين السكان، الذين تقدم عدد منهم ببلاغ ضد مسؤولي جهاز المدينة، مطالبين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وإعادة ضخ المياه.

انقطاع المياه يعطل احتياجات سكان دار مصر

وأوضح مقدمو البلاغ أن انقطاع المياه استمر يومًا كاملًا، ما تسبب في معاناة الأسر المقيمة بالكمبوند، في ظل اعتمادهم على المياه في تلبية متطلبات الحياة اليومية، الأمر الذي دفعهم إلى التحرك وتقديم شكوى رسمية للمطالبة بحل المشكلة.

وأشار السكان إلى أن استمرار الانقطاع طوال هذه المدة زاد من صعوبة تدبير احتياجاتهم الأساسية، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التعامل مع الأزمة وعدم تركهم دون مياه لفترات طويلة.

مطالب بكشف أسباب الأزمة ومحاسبة المسؤولين

وطالب السكان بفحص أسباب انقطاع مياه الشرب عن الوحدات السكنية، وتحديد المسؤول عن استمرار الأزمة لمدة 24 ساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الواقعة مستقبلًا.

كما شددوا على ضرورة سرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، والعمل على ضمان انتظام الخدمة داخل الكمبوند، بما يخفف من معاناة السكان ويحافظ على تلبية احتياجاتهم اليومية.