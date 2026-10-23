حقيقة فيديو محاولة اختطاف شخص بالإسكندرية.. التحريات تكشف مفاجأة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص بمحاولة اختطاف شخص داخل سيارة ملاكي بمنطقة بالإسكندرية، قبل أن يتركوه عقب استغاثته بالمواطنين.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغًا من تاجر مواد غذائية وشريكه، مقيمين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية، اتهما خلاله عاملًا يعمل لديهما محصلًا للمبالغ المالية، بالاستيلاء على أموال قام بتحصيلها من عدد من العملاء.

وكشفت التحريات أنه أثناء تقابل المبلّغين مع العامل في محل الواقعة، وكانا يستقلان سيارة ملاكي، للتفاوض معه بشأن إعادة المبلغ المالي المستولى عليه، نشبت بينهم مشادة كلامية، على إثرها استغاث العامل بالمواطنين، وهو ما أدى إلى تداول رواية تفيد بمحاولة اختطافه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة الاستيلاء على الأموال، كما أكد عدم صحة ادعاء محاولة اختطافه، وعُثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.