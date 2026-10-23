مدبولي: إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية بنهاية ديسمبر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية وتفصيلية بنهاية ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من عرض ملامحه وإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين والمواطنين للمشاركة في مناقشاته وتقديم المقترحات بشأنه.

وأوضح مدبولي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج شهد مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في إعداده، والاستماع إلى ملاحظاتهم وإجراء تعديلات عليه أكثر من مرة، للوصول إلى النسخة المطروحة حاليًا.

وأضاف أن الشهرين المقبلين سيشهدان حوارًا موسعًا بشأن البرنامج، بما يتيح تلقي المقترحات والأفكار التي تسهم في إثرائه وتطويره.

وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية والخبرات المتخصصة في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.