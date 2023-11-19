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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بمجموعة من الصور المختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة شتوية انيقة. 

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وتألقت ياسمين صبري، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح مع قميص باللون الأبيض وجاكيت باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين صبري https://www.instagram.com/p/CzyvQzLobwq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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