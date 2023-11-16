إطلالة شتوية مميزة .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بلوك جديد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه بلوفر باللون الأسود مع جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز مع وضع كاب ليضيف لمسه مختلفه

وإليكم صور ياسمين صبري