اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

تحرص الفنانة منة فضالي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتميل منة فضالي، إلى ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

كما تحرص منة فضالي، على ارتداء فساتين الزفاف في أعمالها بشكل مميز ومختلف يكشف جمالها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة فضالي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود البسيطة التي تبرز جمال أنوثتها.

وتحرص منة فضالي، على اختيار تسريحات الشعر المختلفة والمميزة التي تتناسب مع ظهورها وألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها.

وإليكم صور منة فضالي.