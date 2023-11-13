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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت هيدي كرم، في الصور وظهرت مرتدية توب بسيط باللون البينك كشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هيدي كرم 

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