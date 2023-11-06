بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نسرين طافش، مرتدية فستانا أنيقا ومميزا باللون اللبني والأبيض ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صورة نسرين طافش..