بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الاسود لتكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور هنا الزاهد