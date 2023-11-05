عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض جمالها| شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

txt

كاجوال لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها من الأهرامات| شاهد

txt

لوك جديد.. منة عرفة تستعرض جمالها | شاهد

وتألقت نادين نجيم، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود وتوب من نفس اللون، ونسقت معه جاكيت أنيق باللون الوردي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور نادين نجيم

نادين نادين نجيم صور نادين نجيم اطلالات نادين نجيم أخبار نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

أغربها الزعفران .. 3 طرق مختلفة لعلاج الجيوب الأنفية في الحال

من مطبخك.. 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل البقدونس في الجسم عند تناوله يوميا

لن تصدق.. نوع من الخضروات يعالج نزلات البرد سريعا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرع يوميا؟

رقم 1 أهمها.. اعرف فوائد فاكهة القشطة على الصحة

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

انتبه.. هذه الأسباب وراء توقف القلب المفاجئ

ترشيحاتنا

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

رقم صادم .. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الأعلى للقضاء يهدي درع المجلس للنيابة الإدارية

المفاوضات معرضة للخطر.. تصريح هام من قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

الرئاسة الفلسطينية: لا حوار سياسيا مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على غزة

صحفي بـ غزة يفقد 4 من أطفاله و3 أشقاء في مجـ زرة مخيم المغازي 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ