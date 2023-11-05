بملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض جمالها| شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت نادين نجيم، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود وتوب من نفس اللون، ونسقت معه جاكيت أنيق باللون الوردي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور نادين نجيم