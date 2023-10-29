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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاجوال لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها من الأهرامات| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال. 

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شعر أحمر ومكياج غريب.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها| شاهد

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الأحمر الجريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

وتألقت نسرين طافش، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كمت اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نسرين طافش 

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