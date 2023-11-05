نشرة المرأة والصحة.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشور عن السوس بالسمك المشوي.

لا أحد يختلف عن أضرار التدخين، سواء على الشباب أو على المتقدمين من العمر، حتى ان التدخين السلبي باستنشاق الدخان يمثل أيضا خطورة بالغة

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة