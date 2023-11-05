نشرة المرأة والصحة.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشور عن السوس بالسمك المشوي.
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة؟.. أستاذ أمراض صدرية يحذر من كارثة
لا أحد يختلف عن أضرار التدخين، سواء على الشباب أو على المتقدمين من العمر، حتى ان التدخين السلبي باستنشاق الدخان يمثل أيضا خطورة بالغة
بملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض جمالها| شاهد
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة