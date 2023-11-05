ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة؟.. أستاذ أمراض صدرية يحذر من كارثة

لا أحد يختلف عن أضرار التدخين، سواء على الشباب أو على المتقدمين من العمر، حتى ان التدخين السلبي باستنشاق الدخان يمثل أيضا خطورة بالغة.



أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مخاطر التدخين لا حصر لها وقد يصل الأمر إلي الوفاة في بعض الحالات، فمن أكثر مسببات التدخين انسداد الرئة أو ما يعرف بالسدة الرئوية.



وأضاف أيمن سالم أن انسداد الرئة يعتبر من أكثر الأمراض الناتجة عن التدخين، حيث يتسبب التدخين في ضيق الشعب الهوائية وهذا الأمر يحدث نتيجة مرور الدخان داخل الشعب متجها إلي الحويصلات الهوائية.



وقال إنه بمرور الوقت ومع تكرار التدخين لسنوات عديدة خاصة أن هناك مدخنين يدخنون منذ الطفولة أو بداية شبابهم وفترة المراهقة، ومع تقدم أعمارهم، يحدث لهم هذا الانسداد الرئوي الناتج على ضيق الشعب، لافتا إلي أن هذا الضيق الذي يحدث ينتج عنه أيضا بعض الإفرازات التي تسد عملية التنفس فمن الملاحظ أن المدخن يكون دائما مصاب باللغم.

وأشار إلى أن التدخين ينتج عنه التهابات في الشعب بل يصل الأمر إلي وجود تورم في الشعب وانتفاخ الحويصلات مما يشكل خطرا على صحة الإنسان بشكل كبير.

وفي نهاية حديثه وجه الدكتور أيمن سالم، نصيحة للمدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين حتى لو بشكل تدريجي لكي يكسبون صحتهم، فالصحة لا تعوض.