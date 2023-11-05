يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشور عن السوس بالسمك المشوي.

وقالت سماح نوح في منشورها: خلي بالك عاوز سمك مشوي لابد أن يكون من محل نظيف ويجب أن تختار بنفسك سمك طازة ولابد تفتح الخياشيم والفم حتي تتأكد أنها ليست بها حشرة وتعرف بالسوسة وهي نوع من الطفيليات المفصلية أو ايزوبودا تأكل أكل السمك والبيض وتسكن في الرأس، عامة ليست مضرة ولكنها تسبب أنيميا للسمك نفسه.

ونصحت: لابد أن تنظف السمك جيدا قبل الشوي ولكي تضمن السمكة السليمة، هذي السمكة اللي جسمها مليان أو السمينة لأن هذه الحشرة تسبب ضعف في جسم السمك وهزال وتكون سمك ضعيفة

فيجب ان تختار محل مضمون، سمك نظيف طازج والأضمن انك تشويه انت بنفسك في بيتك

ودا اللي ننبه عليه لتجنب حدوث أي تسمم غذائي مثلا الشوي مش مكتمل يعني ني السمك مش نظيف.

