لن تتوقع.. هذه الأسباب تؤدي لمقاومة الأنسولين

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب الخلايا الموجودة في العضلات والدهون والكبد بشكل جيد للأنسولين ولا يمكنها امتصاص الجلوكوز من الدم بسهولة.

ونتيجة لذلك، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لمساعدة الجلوكوز على دخول خلاياك.

طالما أن البنكرياس يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على استجابة خلاياك الضعيفة للأنسولين، فإن مستويات الجلوكوز في الدم ستبقى في النطاق الصحي.

ويمكن أن تكون مقاومة الأنسولين مؤقتة أو مزمنة ،ويمكن علاجها في بعض الحالات.

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ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين ومرض السكري ؟

يمكن أن تساهم العديد من العوامل الوراثية

ونمط الحياة في مقاومة الأنسولين

في الظروف العادية، يعمل الأنسولين وفق الخطوات التالية:

-- يقوم جسمك بتفكيك الطعام الذي تتناوله إلى الجلوكوز (السكر)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

-- يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم، مما يرسل إشارة إلى البنكرياس لإفراز الأنسولين.

-- يساعد الأنسولين الجلوكوز الموجود في الدم على دخول خلايا العضلات والدهون والكبد حتى تتمكن من استخدامه للطاقة أو تخزينه لاستخدامه لاحقًا.

-- عندما يدخل الجلوكوز إلى خلاياك وتنخفض مستوياته في مجرى الدم، فإنه يرسل إشارة إلى البنكرياس ليتوقف عن إنتاج الأنسولين.

-- لعدة أسباب، يمكن أن تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل غير مناسب للأنسولين، مما يعني أنها لا تستطيع امتصاص الجلوكوز من الدم أو تخزينه بكفاءة.

هذه هي مقاومة الأنسولين، ونتيجة لذلك، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لمحاولة التغلب على مستويات السكر المتزايدة في الدم.

وهذا ما يسمى فرط أنسولين الدم.

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طالما أن البنكرياس يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على استجابة خلاياك الضعيفة للأنسولين، فإن مستويات السكر في الدم ستبقى في نطاق صحي.

إذا أصبحت خلاياك مقاومة جدًا للأنسولين، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ( ارتفاع السكر في الدم )،

والذي يؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بمقدمات مرض السكري ومرض السكري من النوع الثاني .

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بالإضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني،

ترتبط مقاومة الأنسولين بعدة حالات أخرى

الأشياء التي يمكن أن تجعل هذه الحالة أكثر احتمالا تشمل :::

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- السمنة ( زيادة الوزن ) وخاصة زيادة الدهون في محيط البطن

- نمط حياة غير نشط

- النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات

- سكري الحمل

- الحالات الصحية مثل مرض الكبد الدهني

- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

- تاريخ عائلي لمرض السكري

- التدخين

- قصور الغدة الدرقية

- متلازمة كوشينغ

- الحالات الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

المصدر clevelandclinic