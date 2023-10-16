ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاصوليا الخضراء.. فوائد لا تتوقعها

تحتوي الفاصولياء الخضراء على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان، حيث يوجد بها الآتي:



36% فيتامين ك .

18% فيتامين سي .

9% حمض الفوليك (فيتامين ب9) .

6% حديد .

4% بوتاسيوم .

فوائد تناول الفاصوليا الخضراء

- مفيدة لصحة الجهاز الهضمي:

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكثير من الألياف - تساعدك في التغلب على الإمساك .

- تمنحك الشعور بالشبع لمدة أطول:

بفضل احتواء الفاصولياء على الالياف فهي تمنحك شعور بالشبع لمدة اطول - كما تعتبر مريحة للمعدة لا تسبب التخمة و الانزعاج .

- مفيدة لصحة العظام:

الفاصوليا الخضراء هي مصدر ممتاز لفيتامين K، وهو عنصر مهم لصحة العظام

- تعزيز جهاز المناعة:

تحتوي الفاصوليا الخضراء على كمية عالية من فيتامين C

وهو أمر مهم لتعزيز صحة الجهاز المناعي .

- تعزيز صحة القلب:

تحتوي الفاصوليا الخضراء على حمض الفوليك والبوتاسيوم، وهما عنصران مغذيان يعززان صحة القلب

يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم ضغط الدم ايضا

والألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء تساعدك على تحقيق توازن صحي للكوليسترول.