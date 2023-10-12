احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

يعاني العديد من الأشخاص بسبب قلة النوم خلال الليل، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم العلامات التي تدل على قلة النوم.

علامات تدل على قلة النوم

- الاحمرار والانتفاخ العينين - والهالات السوداء والأكياس حول العينين

- زيادة الوزن .. للبعض

- زيادة الرغبة في تناول الطعام ليلا .. للبعض

- تقلب في المزاج

- الاكتئاب

- ضعف التركيز و الذاكرة

- التوتر و العصبية

- الشعور بالوهن و التعب

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يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً.