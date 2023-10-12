عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

النوم
النوم

يعاني العديد من الأشخاص بسبب قلة النوم خلال الليل، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم العلامات التي تدل على قلة النوم.

txt

لن تتوقع.. هيئة الدواء تحذر من دواء شهير لمرضى الربو

txt

مش بس البرد.. تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي من مرض خطير

علامات تدل على قلة النوم 

- الاحمرار والانتفاخ العينين - والهالات السوداء والأكياس حول العينين 
- زيادة الوزن .. للبعض  
- زيادة الرغبة في تناول الطعام ليلا .. للبعض 
- تقلب في المزاج 
- الاكتئاب 
- ضعف التركيز و الذاكرة 
- التوتر و العصبية 
- الشعور بالوهن و التعب 
.
يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً.

النوم قلة النوم علامات تدل على قلة النوم الإكتئاب الذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

موضوعات متعلقة

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

مش بس البرد.. تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة| 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس بعد انفصالها عن خطيبها.. وعلامات أولية تدل على سرطان الحلق

لن تتوقع.. هيئة الدواء تحذر من دواء شهير لمرضى الربو

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي لماكرون: السعودية تسعى لوقف التصعيد ورفع الحصار عن غزة

الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل

دعاء رفع الأعمال ليلة الخميس.. بـ5 كلمات حصن نفسك من الظلم والحسد

احذر .. هذه العلامات تدل على قلة النوم ليلا

لقصف غزة.. ألمانيا تضع طائرتين حربيّتين تحت تصرف إسرائيل

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ