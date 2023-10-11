لن تتوقع.. هيئة الدواء تحذر من دواء شهير لمرضى الربو

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بمراجعة عبوات من دواء لعلاج حالات الربو الشديدة.

وقالت هيئة الدواء ، في خطاب توعية حمل رقم 6 لسنة 2023، بأن تحذيرها يخص دواء "FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA"، نظرًا لبلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري، للتشغيلة رقم "NL0138"، من تصنيع شركة استرازينيكا.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى طريقة التفريق والتميز الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات التي لا تخص السوق، وتتمثل في عدم وجود أي بيانات تفيد الاستيراد الرسمي للتداول داخل البلاد، كما أن اللغة المستخدمة خلاف العربية والانجليزية.