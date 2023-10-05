ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال يوميا؟

يحتوي البرتقال على العديد من الفوائد الصحية، ويساعد تناول البرتقال بشكل مستمر في الحصول على فيتامين سي والعديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وإليك أهم فوائد البرتقال

يحمي مناعتك من الضرر

يساعد جسدك على صنع الكوليجين، بروتين يعالج الجروح ويعطيك أكثر سلاما الجلد

يجعل من الأسهل امتصاص الحديد للقتال فقر الدم

حشو جهاز المناعةدفاع جسدك ضد الجراثيم

يبطئ التقدم المحرز في مجال السن التشويش المعكرون (AMD) ، سبب رئيسي في فقدان الرؤية

يساعد على القتال السرطان

عندما تشعر بالقلق، فإن فيتامين سي يمكن أيضاً أن يخفض مستويات من الإجهاد هرمون كورتيول و... ضغط الدم.

بعض الفوائد الأخرى:

مكافحة الالتهاب. بعض الأطعمة تقول جهازك المناعي إنه تحت الهجوم هذا سبب الالتهابمتى الالتهاب يتحول إلى مشكلة طويلة الأجل، يمكن أن يؤدي إلى السكري, أمراض القلب, التهاب