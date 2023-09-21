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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للزهايمر.. احذر هذه الأطعمة

الزهايمر
الزهايمر

يحتفي العالم اليوم في الـ 21 من سبتمبر باليوم العالمي ل الزهايمر، وأصبح مرض الزهايمر منتشرا بين العديد من الأشخاص حول العالم، قد يؤدي النظام الغذائي الذي يخلط بين الوجبات الخفيفة السكر، والأغذية الصارخة، واللحوم المعالجة إلى زيادة كبيرة من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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أطعمة تزيد من إصابتك بالزهايمر 

وأكد الباحثون أنه ليس فقط ما تأكله، ولكن أيضاً كيف يتم الجمع بين الأغذية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر وغيره من أشكال الخرف.

وتشير دراسة جديدة إلى أن خلط الوجبات الخفيفة السكر والأغذية الصارخة واللحوم المجهزة قد يزيد كثيرا من خطر التطور مرض الزهايمر.

الأشخاص الذين يتناولوا  اللحوم الجاهزة والمصنعة والأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة مثل البسكوت وغيرة أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.

لذلك من الأفضل استهلاك كميات صغيرة من هذه الأطعمة للحفاظ على الصحة وعدم الإصابة بالزهايمر، أو أنواع الخرف المختلفة 

ونظرت الدراسة إلى أكثر من 200 شخص يبلغ متوسط عمرهم 78 عاماً يعيشون مع الخرف.

المصدر healthline 

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