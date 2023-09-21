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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل يوميا على الريق؟

صدى البلد

القرنفل مصدر ممتاز للغذاء والألياف, المعادن مثل المانغنيز والبوتاسيوم والمغذيات الأساسية مثل فيتامين ك ويحتوي القرنفل على flanoids, beta كاروتين, thymol, Egorenl, and benzene, and other المركبات العضوية.

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كما تتمتع المعادن في القرنفل بخصائص طبية كبيرة، وقد أظهرت الدراسات في الطب الغربي الحديث أيضا أن المركبات العضوية في القرنفل تمتلك عناصر مضادة للالتهاب.

فوائد القرنفل

زيت القرنقل هو أحد المكونات الرئيسية النشطة في القرنفل، وله خصائص مضادة للاكتئاب، مضادات للبكتيريا، ومضادات الفطريات، التي تحميك من العدوى من مختلف الكائنات الحية.

قد تساعد خلاصة القرنفل مع النظام الغذائي في الحفاظ على دمك السكر مستويات في الفحص، خاصة إذا كنت قد كنت في مرحلة ما قبل السكري، ووجود هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم واحد إلى ثلاثة غرامات من القرنفل في اليوم لمدة شهر يمكن أن تساعد الناس مع النوع 2 من السكري ومستويات الكوليسترول.

المصدر medicine

القرنفل فوائد القرنفل السكر الانسولين الكوليسترول

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