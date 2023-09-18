لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كبد الدجاج ؟

يفضل العديد من الأشخاص تناول كبد الدجاج، كبد الدجاج لديه نكهة قوية ونسيج فريد، ولكن تناول كبد الدجاج بكثرة يمكن أن يصيبك ببعض الأضرار.

أضرار كبد الدجاج

الكوليسترول العالي

الكبد مرتفع في الكوليسترول الغذائي، وفي حين أن العديد من الناس يمكن أن يأكلوا أغذية عالية الكوليسترول دون مشكلة، فإن الناس الذين يحاولون خفض الكوليسترول أو الذين يأخذون أدوية الكوليسترول يجب أن يقللو من تناولها، الحصول على الكثير من الكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر الخاص بك في أمراض القلب.

فيتامين أ

من الممكن، وخطير، أن يؤدي إلى الكثير من فيتامين أ، وتناول كميات كبيرة من الكبد يزيد فيتامين أ في الجسم مما يشكل خطرا على الصحة

تفاعلات الأدوية

من المعروف أن بعض الأدوية تتفاعل مع فيتامين أ، وبما أن الكبد غني بفيتامين ألف، فإن أي شخص على أدوية مثل أوريستات أو بعض الأدوية ينبغي أن يتحدث إلى طبيبه قبل إضافة الكبد إلى نظامه الغذائي.

المصدر webmd